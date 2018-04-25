Академию художеств отреставрируют к ноябрю за 90 млн рублей

Работы проводятся по заказу северо-Западной дирекции Минкультуры

В Петербурге в среду, 25 апреля, стартовали работы по реконструкции внутреннего двора и двух подъездов Академии художеств. На эти цели согласно федеральной целевой программы «Культура России» выделят чуть более 90 миллионов рублей.

Как сообщает ПД, в рамках реконструкции предполагается привести в надлежащее состояние дворовые фасады, 84 окна, двери, фурнитуру, металлические конструкции и элементы козырьков и лестниц, решетки на первом этаже. Работы предполагается полностью завершить к ноябрю этого года.

«В мастерских уже приступили к изготовлению декоративных деталей. На сегодняшний день выполнены формы, по которым будут отлиты и выкованы декоративные элементы. Мастера по дереву расчистили окна и двери для последующей реставрации, а также замены утрат, в том числе стекол», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Академия художеств появилась в Петербурге 230 лет назад по инициативе Михаила Ломоносова и Ивана Шувалова по указу императрицы Елизаветы Петровны.