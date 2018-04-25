жк днепропетровская 37

25 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Академию художеств отреставрируют к ноябрю за 90 млн рублей

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Работы проводятся по заказу северо-Западной дирекции Минкультуры

В Петербурге в среду, 25 апреля, стартовали работы по реконструкции внутреннего двора и двух подъездов Академии художеств. На эти цели согласно федеральной целевой программы «Культура России» выделят чуть более 90 миллионов рублей.

Как сообщает ПД, в рамках реконструкции предполагается привести в надлежащее состояние дворовые фасады, 84 окна, двери, фурнитуру, металлические конструкции и элементы козырьков и лестниц, решетки на первом этаже. Работы предполагается полностью завершить к ноябрю этого года.

Академия художеств
Фото: wikimedia.org

«В мастерских уже приступили к изготовлению декоративных деталей. На сегодняшний день выполнены формы, по которым будут отлиты и выкованы декоративные элементы. Мастера по дереву расчистили окна и двери для последующей реставрации, а также замены утрат, в том числе стекол», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Академия художеств появилась в Петербурге 230 лет назад по инициативе Михаила Ломоносова и Ивана Шувалова по указу императрицы Елизаветы Петровны.

 

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X