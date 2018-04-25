Около полигона «Новый свет ЭКО» не появится мусороперерабатывающего завода

Зато предприятие теперь построят в Кингисеппском районе

Проект строительства мусороперерабатывающего завода близ полигона «Новый свет ЭКО», под который ранее администрация Ленинградской области предоставила участок в 73 га, вызвал негативную реакцию у жителей Гатчинского района.

Об этом сообщил глава Управления Ленинградской области по организации и контролю за деятельностью по обращению с ТКО Николай Борисов. По его словам, согласно проведенной в 2016 году государственной экологической экспертизе, полигон «Новый свет» приблизится к 2019 году к пороговому уровню проектного объема ТКО в 10.5 млн. тонн и с исчерпанием мощностей будет закрыт на рекультивацию.

Из-за негативной реакции местных жителей завод теперь решено построить в Кингисеппском районе. Однако появится объект не ранее чем, через 3-4 года. Мощности завода не предполагают глубокой переработки ТКО, а только сортировку и компостирование.

По словам директора АО «Управляющая компания по обращению с отходами ЛО» Николая Хасиева, начаты проектные переработки будущего комплекса. Они продлятся 14 месяцев, и к 2019 году будет готов проект. Построить завод предполагается к концу 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти могут появиться 5 новых мусорных полигонов.