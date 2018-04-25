В Петербурге в 2018 году может вырасти стоимость кирпича

На фоне падения продаж стройматериала

Структура «Группы ЛСР» — «ЛСР. Стеновые панели» — анонсировала поднятие цен на кирпич. Изменение расценок объясняется введением новой номенклатуры линейки продукции и повышением тарифов на электроэнергию.

Об этом сообщает «АСН-инфо» со ссылкой на заместителя управляющего по продажам «ЛСР. Стеновые» Дмитрия Романова.

По его словам, в настоящее время на рынке происходят существенные изменения, и хотя девелопер (и крупнейший производитель стройматериалов – прим. редакции) ожидал падения продаж кирпича, «цены будут плавно подняты». Вместе с тем, несмотря на возможное подорожание,«Группа ЛСР» не намерена увеличивать объемы производства стройматериала. Их оставят на уровне 2017 года. Впрочем, насколько подорожает кирпич, Дмитрий Романов так и не уточнил.

На напоминает издание, «Группа ЛСР» через свои структуры остается лидером по производству кирпича в СЗФО. «ЛСР. Стеновые» управляет 4 кирпичными заводами: в Колпино, два – в Ленобласти, еще один в Подмосковье.