Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники

Специалисты дают низкий класс пожароопасности из-за сырой почвы и обильных дождей

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде, которая ожидает жителей города на Неве в мае 2018 года, а также сообщил о ледовой обстановке и пожароопасности в регионе. Об этом пишет «Петербургский дневник».

По словам специалиста, снег уже сошел по всей территории Ленобласти, но его остатки кое-где сохранились в лесных массивах. Почта из-за обильных дождей сырая, поэтому эксперты дают низкий класс пожароопасности. К лету класс будет повышен с 2-го до 4-го.

Колесов добавил, что Петербургу в этом году удалось избежать половодья, хотя начало зимы его и предвещало.

В мае синоптики предложил петербуржцам ожидать теплую, но не самую сухую погоду.

Три последних дня температура была ниже нормы, но сейчас идет постепенное повышение, отметил Колесов.

Он добавил, что на майские праздники температура воздуха составит около 10 градусов тепла. Первого и второго мая в городе ожидается дождь.

В целом же май будет близок к нормальным температурным отметкам, но горожан ожидает и пара жарких дней, когда воздух за окном прогреется свыше 20 градусов.

Ранее сообщалось, что петербуржцев ждет теплое лето без дождей.