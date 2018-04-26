На Петроградской стороне произошел локальный блэкаут

Не работают светофоры, в магазинах тоже темно

В Петроградском районе около метро «Чкаловская» около половины первого дня в четверг, 26 апреля, произошел локальный блэкаут. Дома, бизнес—центры, магазины остались без света, на светофорах не зажигаются сигналы. Такая ситуация сложилась сейчас на Чкаловском и Малом проспектах.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, «Ленэнерго» ведет работы по восстановлению поврежденной кабельной линии 6 кВ. В компании заверяют, что ЧП случилось на небольшой территории района.