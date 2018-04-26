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26 Апрель, 2018


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В Удельном парке появится трехзвездочный отель: старый ресторан выставлен на торги

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в: Новости
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Стартовая цена лота составляет 2,7 млн рублей

Фонд имущества Петербурга выставил на торги здание заброшенного ресторана «Лесной» в Удельном парке. Аукцион пройдет 20 июня, заявки можно подавать до 18 июня. Стартовая цена лота определена в 2,7 млн рублей.

Как сообщает NSP, общая площадь объекта составляет 772,6 кв. метра. Здание находится недалеко от Светлановской площади. Победитель торгов сможет приспособить ресторан под трехзвездочную гостинцу. Здание возвели в 1950-х. Ресторан закрыли в 200-ых. В 2002 году город разрешил компании «Трансатлантика» реконструировать постройку под центр досуга. Однако этот проект реализован не был. Ресторан несколько раз горел, а жители жаловались на то, что там постоянно собираются лица без определенного места жительства.

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