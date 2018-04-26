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26 Апрель, 2018


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Электроснабжение на Петроградке полностью восстановлено

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в: Новости
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Света не было из-за отключения кабельной линии 6 кВ

ПАО «Ленэнерго» восстановило электроснабжение в Петроградском районе Петербурга, нарушенное в результате отключения кабельной линии 6 кВ, сообщили в компании.

Как отмечают в пресс-службе, на место оперативно выехали специалисты сетевой организации, определили причину технологического нарушения и запитали потребителей. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.

Напомним, мини-блэкаут случился в Петроградском районе около 12.30. Дома, бизнес—центры, магазины остались без света, на светофорах не зажигаются сигналы. Такая ситуация сложилась в районе Чкаловского и Малого проспектов.

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