ДОМ.РФ и Росфинмониторинг будут контролировать деньги застройщиков

На рынке появляется еще один ревизор

Росфинмониторинг поможет ДОМ.РФ (бывший АИЖК, подконтролен Минстрою) защищать права граждан-участников долевого строительства путем контроля сделок с недвижимостью. Два ведомства сегодня подписали соответствующее соглашение.

В частности, Росфинмониторинг обещает отчитываться ДОМ.РФ об уровне рисков в части финансового состояния российских застройщиков. На основе этих данных ДОМ.РФ будет мониторить ситуацию в сфере жилищного строительства, оценивать надежность застройщиков.

«Обработка данных из Росфинмониторинга, их интеграция с другими достоверными данными о рынке жилищного строительства позволят консолидировать актуальную информацию по жилищной сфере в обобщенном виде по России и по конкретному объекту строительства. Доступ к информации будут иметь контролирующие органы через личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства», — говорят в ДОМ.РФ.

Отметим, тут есть и второе дно. Ведь именно АИЖК, то есть теперь ДОМ.РФ, должен разработать «плавающую» ставку отчислений в Фонд защиты дольщиков, который полноценно заработает с 1 июля 2018 года. Участники рынка ранее предполагали, что более надежные, финансово крепкие компании будут платить меньше. Компании, чьи риски по недостройке объектов выше — должны будут заплатить большую ставку. Пока что все платят один тариф — 1,2%.