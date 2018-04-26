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26 Апрель, 2018


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Путин в Петербурге пообещал запустить в РФ программу строительства кампусов

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в: Новости
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Ее реализацией займется новое правительство

Президент РФ Владимир Путин во время пребывания в Петербурге в четверг, 26 апреля, пообещал запустить в РФ новую программу строительства кампусов, или студенческих общежитий.

Глава России особо подчеркнул, что речь должна пойти о современном комфортном жилье для талантливых молодых людей, сообщает ТАСС. У них должны быть все условиях для получения качественного образования и самореализации.

Реализацией программы займется уже новое правительство.

Когда и где построят кампус для СПбГУ, можно узнать из нашего материала.

 

 

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