Дорожники Ленобласти заканчивают подготовку трасс к ЧМ-2018

Ремонт дорог в Рощино, где базируется сборная Хорватии, закончат к середине мая

Подрядчики заканчивают подготовку региональных трасс Выборгского района к усиленной нагрузке в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA-2018, рассказал Stroypuls.ru глава дорожного комитета Ленобласти Юрий Запалатский.

В частности, почти уложен асфальт на трассе «Ушково — Гравийное», скоро начнётся обустройство обочин, нанесение износостойкой разметки и установка дорожных знаков. В районе футбольного стадиона обустраиваются тротуары, устанавливается наружное освещение. На перекрёстке дорог «Ушково — Гравийное» и «Цвелодубово — Рощино» установлены новые светофоры. В Рощино будет базироваться сборная Хорватии.

«Поставлена задача выполнить 90 процентов работ к 15 мая. К 25 мая объекты должны быть сданы. Со своей стороны комитет и специалисты “Ленавтодора” контролируют ход ремонтов ежедневно», — подчеркнул господин Запалатский.

Напомним, к Чемпионату Мира в Выборгском районе обновляется, в общей сложности, 31 километр участков областных трасс.