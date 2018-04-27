Голосование конкурса «Доверие потребителя» начнется после майских праздников

Потребители смогут отдать свой голос за полюбившийся жилой комплекс или любимого риеэлтора уже 10 мая

Первый этап XI конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости стартует 10 мая, рассказали организаторы конкурса.

На первом этапе конкурса, который продлится до 30 сентября 2018 года, пройдет интернет-голосование по единым правилам и единым спискам на двух площадках – сайте конкурса doveriekonkurs.ru и сайте соорганизатора конкурса — портале BSN.ru.

Голосование пройдет в семи номинациях:

«Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

«Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке Санкт-Петербурга»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге»

«Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».

В списке на потребительское голосование на начало мая 2018 года представлено 153 участника, из них 51– это построенные в 2016-2017 годах жилые комплексы в четырех классах.

По результатам интернет-голосования потребителей определятся 10 компаний-полуфиналистов в каждой номинации, за исключением номинаций «Лучший реализованный проект жилого комплекса», в которых в каждой категории определяются по три финалиста конкурса. О выходе в полуфинал (финал) конкурса компании информируются в течение трех рабочих дней Оргкомитетом конкурса.

На втором этапе конкурса на выставке-семинаре для населения «Жилищный проект» (13-14 октября) и Ярмарке недвижимости (26 — 28 октября) пройдет интерактивное голосование. По его итогам, с учетом результатов предыдущего голосования, определяются 5 лучших компаний-финалистов конкурса.

Одновременно, в октябре 2018 года члены Экспертного совета по согласованию с номинантами посетят жилые комплексы компаний-финалистов конкурса в номинациях «Лучший реализованный проект жилого комплекса».

Исследование «Тайный покупатель» проводится выборочно в отделах продаж полуфиналистов конкурса в октябре 2018 года. «Тайные покупатели» оценят качество клиентского сервиса компаний, а также степень удовлетворенности их работой. Эти данные также учитываются экспертами при составлении итоговых листингов.

Третий этап конкурса – экспертное голосование в ходе заседания Экспертного совета в ноябре 2018 года. Эксперты в трех комиссиях (юридической, информационной политике и рекламе и комиссии по этике) с учетом ранее полученных результатов оценят договорную базу финалистов в каждой номинации; их рекламную деятельность, а также качество клиентского сервиса.

Компании-финалисты по условиям конкурса обязаны предоставить экспертам свои презентации (продолжительностью не более 4-х минут) и ответить на вопросы членов Экспертного совета.

Экспертное голосование проводится в комиссиях анонимно по балльной системе. Оценки каждой комиссии имеют свой коэффициент, максимальный – у юридической комиссии.

Для определения победителя по итогам экспертного голосования все значения суммируются, и выводится интегральная оценка по каждому из финалистов во всех номинациях.

Победитель конкурса в каждой номинации определяются с учетом результатов голосования потребителей и экспертов.

Конкурс «Доверие потребителя» завершится 14 декабря 2018 года торжественной церемонией награждения победителей.