Развязку КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют

Ограничения будут действовать 29 апреля с 2:00 до шести утра

В Северной столице полностью перекроют съезд №7 на КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет остановлено 29 апреля на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Петродворец-Кейкино).

Автомобилистов туда не будут пускать с 2:00 до шести утра. Причина блокировки – работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Ранее «Яндекс» предупредил петербуржцев о росте пробок в последние два рабочих дня перед майскими праздниками.