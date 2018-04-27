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27 Апрель, 2018


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Развязку КАД с Гостилицким шоссе полностью перекроют

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в: Новости
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Ограничения будут действовать 29 апреля с 2:00 до шести утра

Фото: википедия

В Северной столице полностью перекроют съезд №7 на КАД. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет остановлено 29 апреля на транспортной развязке КАД на пересечении с автомобильной дорогой «Петродворец-Кейкино).

Автомобилистов туда не будут пускать с 2:00 до шести утра. Причина блокировки – работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Ранее «Яндекс» предупредил петербуржцев о росте пробок в последние два рабочих дня перед майскими праздниками.

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