Антимонопольная служба разберется в возможном плагиате на «Новокрестовской»

Дело возбуждено в отношении компании ОАО «Ленметрогипротранс»

Компанию ОАП «Ленметрогипротранс» подозревают в том, что она использовала чужой патент. Соответствующее дело уже возбудила антимонопольная служба. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на Санкт-Петербургское УФАС.

Заявление было подано ООО «Инженерное бюро Юркевича». В этой организации считают, что «Ленметрогипротранс» без его разрешения использовал патент на изобретение под названием «Буровая железобетонная колонна и способ ее возведения».

Эта технология предусмотрена проектной документацией станций «Беговая», «Новокрестовская» и «Дунайская». Способ был запатентован 15 лет назад в Москве при строительстве станции «Косино». По крайне мере, так считают в Бюро Юркевича.

Первое заседание комиссии УФАС назначено на 14 мая.

Напомним, ранее стало известно, что власти Петербурга передумали запускать станции метро «Беговая» и «Новокрестовская» в тестовом режиме 29 апреля. Открытие объектов намечено на май 2018 года, но конкретные даты пока не называются.