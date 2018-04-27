Станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» не запустят в тестовом режиме 29 апреля

По некоторым данным, станции откроют лишь в мае

В Смольном передумали запускать станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в тестовом режиме в воскресенье ,29 апреля, на матч «Зенит»-«ЦСКА». Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

«Просим обратить внимание, что станции метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» в транспортном обеспечении матча «Зенит» — «ЦСКА» задействованы не будут», — говорится в официальной рассылке ведомства.

Как стало известно Stroypuls, открытие объектов намечено на май, но пока конкретные даты не называются.

Ранее запустить станции метро 29 апреля обещал лично вице-губернатор Игорь Албин.