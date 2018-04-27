Эксперты: Землю под жилье стали покупать больше и быстрее

Количество сделок под жилой девелопмент с начала года выросло на 15%, говорят эксперты

В I квартале 2018 года в Петербурге застройщики приобрели на 15% больше земельных участков, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали эксперты Rusland SP.

По их данным, девелоперы скорее стали расставаться с деньгами – время принятия решения сократилось на 30%. Цены на участки с разрешением на строительство достигли максимальной рыночной планки, а на один и тот же участок могут претендовать одновременно до 7 компаний. Спрос на землю подогревают судьбоносные поправки в закон о «долевке», которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.

«Текущую ситуацию на земельном рынке можно охарактеризовать, как стремление девелоперов прыгнуть в уходящий поезд. Игроки стараются купить как можно больше участков, чтобы в дальнейшем их осваивать», – комментирует Андрей Бойков, партнёр Rusland SP.

По его словам, в результате ажиотажного спроса на качественные участки с подготовленной документацией и разрешением на строительство период торга и скорость принятия решения инвесторами сократились с 3 до 1 месяца.

В 1 квартале 2018 года участки под строительство жилой недвижимости приобрели холдинг RBI, Setl City и Seven Suns Development. Совокупный объём приобретённых в Петербурге участков составил порядка 18 га.

Сделки на земельном рынке Санкт-Петербурга в 1 квартале 2018 года

Площадь участка Покупатель Продавец Сумма сделки (экспертно) Адрес участка 0,89 га Холдинг RBI ПАО «Ладога» 2 млрд рублей 12-я Красноармейская ул., 26А 5,7 га Setl City Завод «Балтика» 1 млрд рублей Фарфоровская ул., 1 8,8 га Setl City ЗАО «Мегалит» (структура обанкротившейся сети «Метрика») 1,19 млрд рублей Торфяная дорога, 17 2,6 га Seven Suns Development «Лидер Групп» 1,4 млрд рублей Морская набережная, намыв В.О. (бывш. ЖК «Артур Грей»)

Источник: Rusland SP