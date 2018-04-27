Эксперты: Землю под жилье стали покупать больше и быстрее

Количество сделок под жилой девелопмент с начала года выросло на 15%, говорят эксперты
В I квартале 2018 года в Петербурге застройщики приобрели на 15% больше земельных участков, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали эксперты Rusland SP.
По их данным, девелоперы скорее стали расставаться с деньгами – время принятия решения сократилось на 30%. Цены на участки с разрешением на строительство достигли максимальной рыночной планки, а на один и тот же участок могут претендовать одновременно до 7 компаний. Спрос на землю подогревают судьбоносные поправки в закон о «долевке», которые вступают в силу с 1 июля 2018 года.
«Текущую ситуацию на земельном рынке можно охарактеризовать, как стремление девелоперов прыгнуть в уходящий поезд. Игроки стараются купить как можно больше участков, чтобы в дальнейшем их осваивать», – комментирует Андрей Бойков, партнёр Rusland SP.
По его словам, в результате ажиотажного спроса на качественные участки с подготовленной документацией и разрешением на строительство период торга и скорость принятия решения инвесторами сократились с 3 до 1 месяца.
В 1 квартале 2018 года участки под строительство жилой недвижимости приобрели холдинг RBI, Setl City и Seven Suns Development. Совокупный объём приобретённых в Петербурге участков составил порядка 18 га.
Сделки на земельном рынке Санкт-Петербурга в 1 квартале 2018 года
|Площадь участка
|Покупатель
|Продавец
|Сумма сделки (экспертно)
|Адрес участка
|0,89 га
|Холдинг RBI
|ПАО «Ладога»
|2 млрд рублей
|12-я Красноармейская ул., 26А
|5,7 га
|Setl City
|Завод «Балтика»
|1 млрд рублей
|Фарфоровская ул., 1
|8,8 га
|Setl City
|ЗАО «Мегалит» (структура обанкротившейся сети «Метрика»)
|1,19 млрд рублей
|Торфяная дорога, 17
|2,6 га
|Seven Suns Development
|«Лидер Групп»
|1,4 млрд рублей
|Морская набережная, намыв В.О. (бывш. ЖК «Артур Грей»)
Источник: Rusland SP