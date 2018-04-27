Петербуржцев в субботу ждет «Джазовый трамвай» с живой музыкой

Заезд необычного транспорта посвящен Международному дню джаза

«Джазовый трамвай» с живой музыкой на борту будет радовать петербуржцев и гостей города на Неве 28 апреля с 11:00. Об этом рассказали организаторы Международного дня джаза, который отмечается в эту субботу.

Необычный трамвай специально был разработан к фестивалю All-Star Global Concert, который пройдет на Новой сцене Мариинского театра. Транспорт уже можно встретить на линии, он движется по маршруту от улицы Кораблестроителей до площади Ленина.

Для пассажиров 28 апреля прозвучат самые известные джазовые композиции в исполнении джаз-бенда Федора Кувайцева.