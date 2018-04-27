Две дополнительные «Ласточки» привезут москвичей в Петербург

Такое решение в РЖД приняли из-за увеличенного спроса на майские праздники

28 апреля «Российские железные дороги» назначили две дополнительные «Ласточки» из Москвы в Северную столицу. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

Это решение было принято из-за повышенного спроса на перевозку пассажиров из столицы в город на Неве перед майскими праздниками.

Добавим, что поезда будут курсировать сдвоенными составами, то есть по 10 вагонов.

Поезд №732 «Ласточка» отправится в 10:45 из Москвы и прибудет в 17:00 в Петербург с остановками в Твери и Бологом. Поезд №734 «Ласточка» отправится в путь в 11:45 и прибудет в Северную столицу в 18:35, заехав по пути в Тверь и Бологое.