Смольный: три корпуса ЖК «Новая Каменка» введут в мае

В соответствии с графиком корпус № 1 сдадут до конца года

Корпуса № 2,3 и 6 ЖК «Новая Каменка» могут быть сданы в мае этого года. Здесь завершена итоговая проверка Госстройнадзора. Генеральный подрядчик заверил, что все замечания службы будут устранены в срок до 29 апреля 2018 года.

Об этом стало известно по итогам выездного совещания заместителя главы комитета по строительству Евгения Барановского на стройплощадку проблемного объекта.

Как было отмечено на мероприятии, корпуса 4 и 5 находятся в высокой степени строительной готовности: на сегодняшний день подано тепло на оба корпуса, завершены работы по устройству системы вентиляции, завершается монтаж лифтового оборудования и строительство наружных сетей водопровода и канализации. Также завершаются работы по строительству подъездных путей по проезду К-1 (Глухарская ул.) со стороны пр. Королёва.

«Ввод корпусов 4, 5 объекта в эксплуатацию намечен на II квартал 2018 года и этот срок изменению не подлежит», — заверил Евгений Барановский и добавил, что до ввода корпусов в эксплуатацию необходимо завершить: внутренние отделочные работы, подключение ГРЩ, монтаж слаботочных сетей, завершить строительство наружных канализационных и водопроводных сетей, благоустройство прилегающих участков.

Ввод в эксплуатацию корпуса 1 запланирован застройщиком на IV квартал 2018 года. В настоящее время ведутся работы по возведению надземной части здания.