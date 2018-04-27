Центральный участок ЗСД 2 июня закроют для автомобилей

Здесь пройдут забег бегунов и соревнования велосипедистов

В Северной столице в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года 2 июня пройдет «Фестиваль ЗСД». В этот день центральный участок закроют для движения автомобилей. Ориентировочно это произойдет с 14.00 до 23.00. Участок отдадут под мероприятия по соревнованию велосипедистов и забег петербуржцев и гостей города, сообщает ДП.

В забеге и соревнованиях могут принять участие до 7 тысяч человек.

«Участники забега преодолеют дистанцию 10 км, велосипедисты — более 20, включая два вантовых моста, уже ставших городскими достопримечательностями. Для этого часть магистрали на время закроют для движения транспорта. Финиш совпадет с точкой старта — у гипермаркета «О’Кей» на Богатырском проспекте, 42», — сообщает издание.