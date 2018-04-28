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28 Апрель, 2018


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Петербургский метрополитен прошел проверку специалистов ГАТИ

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в: Новости
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Систематический мониторинг служба провела в рамках месячника по благоустройству

Фото: википедия

Специалисты отделов контроля Государственной административно-технической инспекции в рамках месячника по благоустройству провели мониторинг станций петербургского метро. Нарушения искали на 11 станциях.

Эксперты осмотрели состояние фасадов и подземных пешеходных переходов на стациях «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Сенная», «Садовая», «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка», «Старая деревня», «Пионерская», «Лесная» и «Площадь Ленина».

Существенный нарушений в процессе проведения объезда не выявлено, отметили в пресс-службе.

Большинство нарушений были оперативно устранены по требованию специалистов ГАТИ, а остальные неточности «Метрополитен» обязался устранить в ближайшее время.

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