Петербургский метрополитен прошел проверку специалистов ГАТИ

Систематический мониторинг служба провела в рамках месячника по благоустройству

Специалисты отделов контроля Государственной административно-технической инспекции в рамках месячника по благоустройству провели мониторинг станций петербургского метро. Нарушения искали на 11 станциях.

Эксперты осмотрели состояние фасадов и подземных пешеходных переходов на стациях «Чернышевская», «Площадь Восстания», «Сенная», «Садовая», «Горьковская», «Петроградская», «Черная речка», «Старая деревня», «Пионерская», «Лесная» и «Площадь Ленина».

Существенный нарушений в процессе проведения объезда не выявлено, отметили в пресс-службе.

Большинство нарушений были оперативно устранены по требованию специалистов ГАТИ, а остальные неточности «Метрополитен» обязался устранить в ближайшее время.