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28 Апрель, 2018


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Шоссейную улицу в Мурино расширят до августа

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в: Новости
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Работы и ограничение движения начнется уже в мае

В мае власти Ленинградской области планируют начать реконструкцию перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры. Эту «военно-грузинскую дорогу», по которой в город выезжает львиная доля населения Западного Мурино (несмотря на прокол под КАД) расширят на участке возле гипермаркета «Лента». Работы начнутся в мае, а завершатся в августе.

А вот с полноценной развязкой с КАД дела спорятся не так оперативно. Подрядчик ПО «Возрождение» уже поставил строительный городок, рассказали в правительстве Ленобласти, летом компания приступит к выносу сетей с участка. Вместе с тем, до сих пор не решены вопросы с выкупом земель под объектом. Как сообщили в администрации, все участки кроме одного уже переданы в адрес УК «Мурино». А один из землевладельцев передавать безвозмездно пятно отказался — его придется выкупать. Речь идет о ООО «Недвижимость-Инвест» Рената Галиулина. Сейчас по его участку идет оценка.

Напомним, ранее власти обещали сдать развязку с КАД в Западном Мурино в 2020 году. Власти 47 региона также изучют возможность внести поправки в генплан поселка Бугры и продлить проспект Культуры под КАД, а также продлить Пискаревский проспект.

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