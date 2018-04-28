Выяснилось, когда Петербург полностью отмоют от зимы

Владимир Рублевский пообещал закончить уборку города к 8 мая

Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, выступая на заседании правительства города, заявил, что Северная столица будет полностью отмыта от зимней грязи к 8 мая. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Губернатор Георгий Полтавченко поинтересовался у главы комитета, как при уборке улично-дорожной сети ведут себя недавно приобретенные специальные пылесосы.

Рублевский отметил, что на сегодняшний день комитете уже завершает месячник по благоустройству города, а также добавил, что пылесосы были куплены не зря – работают они круглые сутки.

Впрочем, Полтавченко все равно обратил внимание на то, что в городе до сих пор достаточно пыльно. Несмотря на значительные силы, брошенные на борьбу с грязью, на эту проблему следует обращать внимание, добавил градоначальник.