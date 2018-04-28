жк днепропетровская 37

28 Апрель, 2018


Актуальное
Главная
Новости

Выяснилось, когда Петербург полностью отмоют от зимы

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Владимир Рублевский пообещал закончить уборку города к 8 мая

Фото: pixabay.com

Глава комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимир Рублевский, выступая на заседании правительства города, заявил, что Северная столица будет полностью отмыта от зимней грязи к 8 мая. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Губернатор Георгий Полтавченко поинтересовался у главы комитета, как при уборке улично-дорожной сети ведут себя недавно приобретенные специальные пылесосы.

Рублевский отметил, что на сегодняшний день комитете уже завершает месячник по благоустройству города, а также добавил, что пылесосы были куплены не зря – работают они круглые сутки.

Впрочем, Полтавченко все равно обратил внимание на то, что в городе до сих пор достаточно пыльно. Несмотря на значительные силы, брошенные на борьбу с грязью, на эту проблему следует обращать внимание, добавил градоначальник.

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X