Полтавченко об уличных ярмарках: когда закончите эту вакханалию?

Глава Северной столицы пригрозил кадрами решениями, если обнаружит в городе ярмарки и фестивали

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил кадровыми решениями главе комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгизу Качаеву, если найдет в городе «ярмарки и фестивали».

«Когда вы закончите эту вакханалию? Извините, но по-другому не выразится», — обратился градоначальник к своему подчиненному.

В ответ на это Эльгиз Качаев, заявил, что ведомство не занимается фестиваля, так как это культурные мероприятия.

«Какие еще культурные? Там торгуют колбасой, пивом и водкой. Давайте заканчивать уже эту ерунду в городе. Это балаган на самом деле, по-другому не скажешь», — категорично высказался Георгий Полтавченко.