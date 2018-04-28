У Полтавченко попросили деньги на ремонт уже готовых объектов

Градоначальник своих подчиненных на этом «поймал» и попросил разобраться в ситуации

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поймал свои подчиненных на «ремонте» уже отремонтированных и сданных объектов. Об этом пишет «Росбалт».

В ходе заседания городского правительства градоначальник рассказал, что представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности запрашивали деньги на аварийный ремонт объектов, которые никаких подтверждений не имели.

«Комитет запрашивал деньги на аварийный ремонт объектов, которые были отремонтированы в прошлом году. Мы отправили туда проверку и аварийности там не нашли. Хочу напомнить, что одного из крупных начальников мы уже попросили покинуть наши ряды по причине утраты доверия», — отметил Полтавченко.

Он также попросил чиновников разобраться, кто их «надоумил писать такие документы». С соответствующей просьбой губернатор обратился к главе комитета Игорю Григорьеву.