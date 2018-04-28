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28 Апрель, 2018


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В тренировочной базе сборной Хорватии на ЧМ-2018 «Рощино-арена» завершается благоустройство

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в: Новости
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Футболисты будут жить в отеле «Лесная рапсодия»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил объекты в 47 регионе, задействованные при проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Он осмотрел  «Рощино-арену», выбранную в качестве тренировочной базы сборной Хорватии. В настоящий момент на стадионе завершены общестроительные работы и ведется благоустройство прилегающей территории.

Александр Дрозденко также проверил отель «Лесная рапсодия», где разместят команду. Все номера там прошли косметический ремонт.

В завершении рабочей поездки губернатор Ленинградской области поставил задачу завершить благоустройство территории и ремонт региональных и муниципальных дорог в строго оговоренные контрактами сроки.

Ранее сообщалось, что почти уложен асфальт на трассе «Ушково — Гравийное», скоро начнётся обустройство обочин, нанесение износостойкой разметки и установка дорожных знаков. В районе футбольного стадиона обустраиваются тротуары, устанавливается наружное освещение. На перекрёстке дорог «Ушково — Гравийное» и «Цвелодубово — Рощино» установлены новые светофоры.

Напомним, к Чемпионату Мира в Выборгском районе обновляется, в общей сложности, 31 километр участков областных трасс.

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