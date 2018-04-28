Очередников снова отправляют в Петергоф

В бюджетном квартале будут жить свыше 10 тысяч человек

Правительство Петербурга на заседании в субботу, 28 апреля, утвердило проект планировки и межевания территории площадью 66 га в Петергофе. Речь идет о наделе, ограниченном Астрономической, Ульяновской, Ботанической, Пригородной улицами и проектируемыми проездами.

Здесь в Смольном решили построить в 2015-2020 годах новый квартал на 10 тысяч 700 новоселов для нужд городских очередников. Возводить жилье и сопутствующую инфраструктуру город будет за счет средств городского бюджета.

Как сообщил глава КГА Владимир Григорьев, всего на наделе предполагается возвести 525 тысяч «квадратов» недвижимости, в том числе 342 тысячи – жилой. Всего в Петергофе Смольный хочет построить 21 жилой дом высотой 10 этажей каждый.

Кроме того, в квартале появятся 4 детских сада на 850 мест, 2 школы на 1 тысячу 650 мест, поликлиника для взрослых на 600 посещений и для детей – на 400 посещений.

Кроме того, в Смольном обещают возвести на наделе досуговый центр, художественную школу ТРЦ, МФЦ, 7 гаражей на более, чем 2 тысячи машиномест и даже … общественную баню.

В рамках утверждения ППТ встал вопрос о новых дорогах для будущего квартала. В ответ на это Владимир Григорьев заверил, что застройка будет осуществляться на территории с уже сложившейся улично –дорожной сетью. «Существуют планы по ее развитию, так что я думаю, никаких проблем возникнуть не должно», — заверил чиновник.

Впрочем, не сложно предположить, что если планы Смольного будут воплощены в жизнь, то Санкт-Петербургское шоссе встанет в пробках, с дополнительной нагрузкой столкнется и проспект Ветеранов, Ленинский проспект.

Вряд ли понравятся планы властей по возведению бюджетного квартала и покупателям квартир в местных новостройках. В конце 2017 года здесь был сдан ЖК «Петергоф парк» от компании ООО «Петергофский квартал», введен ЖК «Петергофский каскад» от «ЛенОблСтрой».«АбсолютСтрой Сервис» достраивает ЖК «Новый Петергоф», УК «Теорема» — ЖК «Новые кварталы Петегорфа». ООО «РосОблСтрой» в 2020 году планирует сдать ЖК «Бельгийский квартал».

Чуть дальше на границе Красносельского и Петродворцового районов Setl City реализует масштабный проект ЖК «Солнечный город». А Glorax Development строит жилой комплекс «Английская миля», «Петрополь» возводит ЖК «Клены».

Примечательно, что освоить земли в Петергофе Смольный пытается уже не первый раз. В 2013 году тогда глава КГА Олег Рыбин предложил построить в Петродворцовом районе жилье для переселенцев в маневренный фонд по программе сохранения и развития исторического центра. Впрочем, речь шла о наделе меньшей площади в 35,9 га и только 7 домах. Треть из 150 тысяч «квадратов» как раз и хотели, в том числе, отдать очередникам. Однако программу свернули, а планы отправили под сукно, чтобы через 5 лет вновь вернутся к ним. И еще тогда, даже при меньших объемах строительства в перспективе, местные жители били тревогу и опасались, что намертво встанут в пробках.