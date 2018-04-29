Ленобласть обсуждает с «Норманном» схемы прихода инвестора на проблемные объекты

Решать проблемы обманутых дольщиков девелопера 47 регион будет вместе с Петербургом

Власти Ленобласти обсуждают с ГК «Норманн» юридические схемы прихода на проблемные объекты застройщика. Как только будет найдена конструкция, при которой будут максимально защищены права дольщиков и интересы инвестора, 47 регион и девелопер подпишут соглашение о взаимодействии по достройке всех объектов с необходимыми графиками и механизмами контроля принятых решений.

Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина.

«Всю последнюю неделю, после того, как в СМИ появилась информация о намерении «Норманн» вступить в процедуру наблюдения, строительный блок областной администрации проводил консультации с коллегами из Санкт-Петербурга и с самим застройщиком. Была выработана общая позиция двух регионов о недопустимости банкротства застройщика, заключившего более 6 тыс. договоров долевого участия в обоих субъектах федерации. Мы с коллегами из Петербурга признали, что проблема для двух регионов общая, причины у нее одни и те же, дольщиков на областных и городских мы не делим. Мы договорились координировать усилия по помощи застройщику и контролю за процессом достройки», — отмечают там.

В пресс-службе подчеркивают, что представители правительства области были в Янино на площадке ЖК «Яркий» и подтверждают возобновление строительного процесса: работает техника, установлен башенный кран.

Напомним, в воскресенье, 30 апреля у Финлядского вокзала должен состояться митинг обманутых дольщиков ГК «Норманн». Вначале февраля судебные приставы добились возбуждения 7 уголовных дел в отношении генерального директора «Норманна» Бориса Бросалина. Ему вменяют злостное уклонение от выплат неустоек и штрафов дольщикам.

А на днях стало известно, что девелопер в скором времени намерена подать иск о своем банкротстве.

Петербурге компания никак не может достроить ЖК «На Заречной», ЖК «Три апельсина», «Ижора — парк».

На территории Ленобласти у девелопера есть такие известные долгострои, как уже упоминавшийся выше ЖК «Десяткино», а также «Десяткино 2.0», ЖК «Морошкино». Примечательно, что для сдачи этих объектов девелопер обещал продать земли в Петербурге.