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04 Май, 2018


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В метро Петербурга появится новый вагон-лаборатория

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в: Новости
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В настоящий момент вагон проходит обкатку в электродепо «Московское»

Фото: metro.spb

Парк метрополитена Санкт-Петербурга в скором времени пополнится специальным подвижным составом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки города.

В настоящий момент в электродепо «Московское» проходит обкатку новый вагон-лаборатория. По окончании монтажа измерительного комплекса оборудование будут проверять в рабочих условиях.

В новом вагоне находится многофункциональный комплекс, который предназначен для контроля за работой оборудования и параметрами рельсовых путей. Данные тестов замет передадут в соответствующее подразделение метрополитена.

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