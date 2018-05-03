В метро Петербурга появится новый вагон-лаборатория

В настоящий момент вагон проходит обкатку в электродепо «Московское»

Парк метрополитена Санкт-Петербурга в скором времени пополнится специальным подвижным составом. Об этом рассказали в пресс-службе подземки города.

В настоящий момент в электродепо «Московское» проходит обкатку новый вагон-лаборатория. По окончании монтажа измерительного комплекса оборудование будут проверять в рабочих условиях.

В новом вагоне находится многофункциональный комплекс, который предназначен для контроля за работой оборудования и параметрами рельсовых путей. Данные тестов замет передадут в соответствующее подразделение метрополитена.