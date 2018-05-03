В Росводресурсы заявили о катастрофических последствиях от нового намыва в Петербурге

В агентстве рассмотрели проект по поручению министра природных ресурсов Сергея Донского

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) забраковало проект нового намыва «Залив остров» в Невской губе на 200 га, который в городских СМИ связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В Росводресурсы уверены, что воплощение инициативы в жизнь может привести к катастрофическим для экологии Петербурга последствиям.

«Невская губа Финского залива Балтийского моря является аккумулирующей емкостью для вод реки Невы при наводнениях в период закрытия затворов на комплексе защитных сооружений. Любое новое строительство в ее акватории, в том числе и образование новых территорий, может привести к уменьшению аккумулирующего объема Невской губы и катастрофическим последствиям в период чрезвычайных ситуаций», — цитирует «Фонтанка» ответ агентства на запрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой.

По данным издания, в агентстве рассмотрели проект по поручению министра природных ресурсов Сергея Донского и «в связи с поручением» аппарата правительства Российской Федерации.

Отметим, что в последнее десятилетие в Петербурге уже заявлялось, как минимум, о 2-х крупных проектах по созданию намывных территорий. Однако, о намывах под Сестрорецком и под Кронштадт давно ничего не слышно. Пока что «со скрипом» намываются земли на Васильевском острове.