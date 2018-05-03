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04 Май, 2018


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В Горизбирком поступили документы по референдуму об океанариуме в Купчино

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в: Новости
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Против реализации проекта собрано свыше 10 тысяч подписей

Океанариум
Фото: pixabay.com

Инициативная группа граждан подала в четверг, 3 мая, пакет документов о вопросе по строительству океанариума в парке Интернационалистов в Купчино. Об этом сообщает движение «Красивый Петербург».

Там напоминают, что кампания в защиту парка длится уже шесть месяцев. За это время жители направили губернатору Санкт-Петербурга сотни писем, собрали свыше 10 тысяч подписей против реализации проекта и нашли альтернативный участок для переноса торгового центра. Однако на все обращения были получены отписки.

Добавим также, что На референдум, в частности, предлагается вынести следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы вернуть в состав парка Интернационалистов на пересечении Южного шоссе и Бухарестской улицы, территории земельного участка, расположенного по адресу Санкт-Петербург, проспект Славы, участок 156?».

Ранее отменить решение о строительстве ТРК губернатора Петербурга Георгия Полтавченко попросил городской ЗакС.

В возведении океанариума была заинтересована компания «Оптима», структура московского ЗАО «Киевская площадь». Инвестор хотел вложить в строительство объекта 15 млрд рублей. Проект был признан стратегическим. Приступить к строительству океанариума обещали в последний раз в конце 2017 года. На возведение объекта требовалось 5 лет.

 

 

 

 

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