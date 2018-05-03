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04 Май, 2018


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Горсуд: изъятие элитной недвижимости в Солнечном у американцев законно

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в: Новости
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Но решение суда уже пообещали оспорить в кассационной инстанции

Городской суд Петербурга встал на сторону КИО и Сестрорецкого районного суда, постановившего изъять комплекс элитной недвижимости в Солнечном у «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ – прим. редакции).

Как сообщает «Фонтанка», с апелляцией обратилось «Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов Пенсильвании». Так сочли, что Сестрорецкий городской суд нарушил права организации, когда в конце 2017 года постановил изъять 10 гектаров земли в Курортном районе в собственность государства.

Адвокат «Сторожевой башни» Артур Леонтьев заверил, что на решение Горсуда будет подана кассация. Эти документы приобщат к жалобе, уже поданной в Европейский суд по правам человека.

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