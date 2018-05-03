Новая схема метро появится в вагонах за 3 дня до открытия «Новокрестовской» и «Беговой»

Но когда это случится, до сих пор неизвестно

ГУП «Метрополитен» пообещал разместить в вагонах метро обновленную схему городской подземки за 3 дня до открытия новых станций Невско-Василеостровской линии: «Новокрестовской» и «Беговой». Но когда это случится, ни в Смольном, ни в пресс-службе предприятия пока не сообщают.

Как рассказывает ПД, схемы будут размещать по ночам, чтобы не отвлекать пассажиров.

Напомним, о том, что опубликована новая карта подземки, стало известно 18 апреля. На схеме появились «Новокрестовская» и «Беговая», а также пунктиром наметили оранжевую ветку до станции «Горный институт» через «Театральную».

Имеется там и участок Красносельско-Калининской линии – от «Юго-Западной» до «Обводного канала-2».

Впрочем, в этом году это далеко не последнее обновление схемы. Из-за ввода станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» в конце 2018 года карта еще раз отправится на корректировку.