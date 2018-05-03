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04 Май, 2018


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На берегу Водосливного канала в Сестрорецке построят элитный апарт-отель

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в: Новости
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Комплекс будет пятиэтажным

Госстройнадзор выдал разрешение компании «Зеленый берег» на возведение элитного апарт-отеля на южном берегу Водосливного канала, который соединяет озеро Разлив с Финским заливом. Возвести 5-этажный жилой комплекс на почти 50 «тысяч» квадратов с 442 апартаментами предполагается на наделе в 2,5 га. Инвестиции в проект составят 4 млрд рублей.

Как сообщает NSP, соседствовать элитному жилью предстоит с рыболовецким комплексом, автомастерскими, водно-моторным клубом «Сестрорецкий» с мариной.  Впрочем, поблизости располагается парк «Дубки».

Фактический собственник надела пока не известен. Земли Фонд имущества пытался продать, что интересно, без торгов. Кому они ушли, так и не удалось выяснить.

По данным РГИС, кадастровая стоимость участка превышает 92,4 млн рублей.

 

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