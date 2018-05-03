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04 Май, 2018


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В Петербурге с 4 мая стартует периодическое протапливание

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в: Новости
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Впрочем, когда точно закончится отопительный сезон, пока еще неизвестно

Комитет по энергетике Смольного разместил на своем официальном портале распоряжение о переходе с 00.00 пятницы, 4 мая, на режим периодического протапливания в многоквартирных домах.

В ведомстве отмечают, что отключать тепло в детсадах, школах, больницах и т.д. пока не будут вплоть до завершения отопительного сезона. Но когда это произойдет, там не сообщают.

Напомним, что отключение тепла согласно федеральным правилам возможно после того, как на 10 дней устанавливается температура свыше + 8 градусов. Однако каждый регион вправе самостоятельно принимать решения. В 2017 году тепло пропало из домов 17мая.

 

 

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