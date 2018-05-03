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04 Май, 2018


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В Петербурге четвертый месяц продолжают падать темпы ввода жилья

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в: Новости
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Даже в Калининском районе, лидере рейтинга, сдан всего лишь 1 дом

По итогам апреля в Петербурге удалось сдать в эксплуатацию всего лишь 55 тысяч «квадратов» жилья. При этом если в феврале было введено 76 тысяч кв. м, то в марте — 59 тыс. кв. метро. Еще больший разрыв произошел в январе этого года по сравнению с декабрем 2017 -го. В последний месяц прошлого года сдали свыше 1 млн «квадратов», в первый месяц этого года всего лишь 600 тысяч.

Даже в Калининском районе, лидере рейтинга ( введено чуть более 12 тысяч кв.м), сдан всего лишь 1 дом на 239 квартир. Следующим по объему ввода жилищного строительства стал Курортный район. Здесь построено 36 домов на 36 квартир общей площадью 9, 572 тысяч кв.м. На третьем месте Пушкинский район с 8,8 тысячи кв. метров, или 58 домами.

Помимо этого, в апреле 2018 года ввели в эксплуатацию детский сад на 140 мест в Пушкинском районе, бизнес-центр с оздоровительным центром и бассейном в Калининском районе, крытый спортивный комплекс с трибунами для зрителей в Приморском районе.

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