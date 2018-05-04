Для продления проспект Ветеранов не нашелся подрядчик

Заявки обоих участников на строительство аукционная комиссия отклонила

Петербургская аукционная комиссия отклонила заявки участников на строительство продолжения проспекта Ветеранов до проспекта Буденного.

Как пишет «Фонтанка», обе компании-участники были не допущены из-за несоответствия требования аукционной документации. Это относится к характеристикам материалов – бетона и песка. На подряд претендовали ПО «Возрождение» и «Орион плюс».

Ранее представители «Возрождения» жаловались в антимонопольную службу на условия конкурса. Ведомства предписало не учитывать ряд критериев при рассмотрении заявок.

Впрочем, 12 апреля обе заявки были отклонены, в том числе и по указанным критериям. Протокол аннулировали и провели новую процедуру, но вновь нашли недостатки в заявках, которые не были указаны в первом документе.

Аукцион на строительство продолжения проспекта Ветеранов до пересечения с проспектом Буденного Смольный объявил 20 марта. Стартовая цена проекта – 970 миллионов рублей. Закончить работы необходимо к середине ноября 2019 года.