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04 Май, 2018


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Для продления проспект Ветеранов не нашелся подрядчик

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в: Новости
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Заявки обоих участников на строительство аукционная комиссия отклонила

Фото: wikimedia.com

Петербургская аукционная комиссия отклонила заявки участников на строительство продолжения проспекта Ветеранов до проспекта Буденного.

Как пишет «Фонтанка», обе компании-участники были не допущены из-за несоответствия требования аукционной документации. Это относится к характеристикам материалов – бетона и песка. На подряд претендовали ПО «Возрождение» и «Орион плюс».

Ранее представители «Возрождения» жаловались в антимонопольную службу на условия конкурса. Ведомства предписало не учитывать ряд критериев при рассмотрении заявок.

Впрочем, 12 апреля обе заявки были отклонены, в том числе и по указанным критериям. Протокол аннулировали и провели новую процедуру, но вновь нашли недостатки в заявках, которые не были указаны в первом документе.

Аукцион на строительство продолжения проспекта Ветеранов до пересечения с проспектом Буденного Смольный объявил 20 марта. Стартовая цена проекта – 970 миллионов рублей. Закончить работы необходимо к середине ноября 2019 года.

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