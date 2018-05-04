«Парад победителей» изменит маршруты троллейбусов в Петербурге

Движение закроется по проспекту Стачек от Комсомольской площади

В связи с проведением шествия «Парад победителей» в Петербурге 9 мая с 12:50 до 14:00 будет полностью закрыто движение троллейбусов по проспекту Стачек от одноименной площади до Комсомольской площади. Об этом рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

В эти часы троллейбусы будут следовать по следующим маршрутам:

№20: от Авангардной улицы по действующей трассе до Ленинского проспекта, далее по Ленинскому проспекту до площади Конституции.

№41: от улицы Васи Алексеева по Автовской улице, Краснопутиловской улице, улице Зенитчиков, далее по действующей трассе до улицы Адмирала Черокова.

№48: от улицы Пионерстроя по проспекту Ветеранов, улице Партизана Германа, улице Доблести, Ленинскому проспекту до бульвара Новаторов.

Добавим, что на период пробега участников трамвайное движение будет полностью остановлено.