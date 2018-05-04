«О`Кей» всплывет на намыве с торговым комплексом

Площадь объекта составит почти 10 тысяч квадратов

Продуктовый ритейлер «О`Кей» намерен возвести на намывных территориях Васильевского острова торговый комплекс. Площадь объекта, который появится на территории Невской губы, участок 4-1 (западнее Васильевского острова), составит 9,1 тысячу «квадратов». Всего на намыве у сети приобретено 3,2 га земли.

Как сообщает ДП со ссылкой на данные Tender.Pro, компанией объявлен конкурс на проектирование комплекса. Начальная цена работ определена в 550 млн рублей. Аукцион будет проводиться в форме предложений с понижением ставки. В настоящее время ритейлером уже отобраны 5 компаний, которые заинтересованы в участии в конкурсе.

На проектирование отведено чуть менее года – 350 дней.

Примечательно, что продуктовая сеть уже давно интересуется освоением намывных и прилегающих к ним территорий. Ранее компания вынашивала планы по реконструкции универсама «Гаванский». Но проект реализован не был.

Примечательно, что в феврале этого года группа компаний Renaissance также заявила о намерениях возвести торгово-развлекательный комплекс на намыве. В реализацию проекта планируется инвестировать 150 млн долларов. Сколько денег потратит на возведение объекта продуктовый ритейлер, пока неизвестно.

В настоящее время на намыве сданы в эксплуатацию ЖК «Светлый мир «Я — романтик» от Seven Suns Development, ЖК «Капитан Немо» от «Лидер Групп». Заявлены здесь уже и новые проекты от Seven Suns Development – ЖК «Светлый мир «Тихая гавань». Его обещают достроить к 2020 году. К этому же времени на намыве появится ЖК Golden City от Glorax Development. В 2022 году на намывных территориях должны быть построены объекты проекта «Гавань Капитанов» от «Лидер Групп»: ЖК «Нахимов», «Магеллан» и «Колумб».