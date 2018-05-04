На Петроградской стороне два дома признали региональными памятниками

Объекты включены в соответствующие реестры

Глава КГИОП Сергей Макаров подписал распоряжение о признании двух домов в Петроградском районе памятниками регионального значения. Речь идет о здании на Мичуринской, 1 и «Жилом доме специалистов «Свирьстроя»» на Малом проспекте, 84-86. Объекты теперь включены в соответствующий единый государственный реестр.

Здание на Мичуринской улице является доминантой в панораме застройки набережной Невы. В настоящее время это жилой многоквартирный дом.

«Дом специалистов «Свирьстроя» — единственный осуществленный проект жилого дома в творчестве мастера архитектуры Игоря Явейна, яркий образец позднего конструктивизма в Ленинграде, являющийся примером характерного для Петербурга градостроительного подхода к проектированию в сложившейся исторической, среде», — отметили в пресс-службе КГИОП