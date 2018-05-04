В ЖК «Чистое небо» начинается возведение 7 –й очереди

В ее рамках построят 6 высоток

Компания Setl City приступила к строительству 7-й очереди ЖК «Чистое небо» в Приморском районе. В ее рамках построят 6 высоток от 14 до 25 этажей.

«Согласно проекту, внутреннее пространство седьмой очереди будет разделено на два двора, раскрытых в сторону Верхне-Каменской улицы. Для жителей новых домов построят три подземных паркинга. Одна из автостоянок будет иметь наземный этаж.

Во дворах разобьют спортивные и детские площадки», — рассказали в пресс-службе девелопера.

Напомним, в ЖК «Чистое небо» уже введены в эксплуатацию 5 жилых домов и один детский сад, рассчитанный на 190 малышей, достроен каркас второго сада также на 190 мест с бассейном. В 2018 году Setl City планирует начать строительство третьего детского сада в жилом комплексе.