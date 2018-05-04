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04 Май, 2018


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В Петербурге несколько компаний оштрафовали за немытые фасады

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в: Новости
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Наказание за это нарушение в городе на Неве увеличился до 300 тысяч рублей

Фото: википедия

Специалисты Государственной административно-технического инспекции за минувшую неделю составили более 30 протоколов за нарушения содержания фасадов в Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Санкции получили фирмы и организации за грязные фасады нежилых зданий, а также за отсутствие табличек с указанием адресов.

Среди оштрафованных оказались: ПАО «ВИТАБАНК», ООО «Максидом» и ООО «ГЭСТ Хауз».

В ГАТИ также рассказали, что с вступлением в силу изменений в закон «Об административных правонарушения» штраф для юридических лиц за нарушение порядка осуществления ремонта фасадов составляет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, за ненадлежащую уборку фасадов – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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