На Крестовском острове появится «умная» остановка за миллион рублей

Тендер на поиск подрядчика для установки оборудования уже объявлен

В Петербурге появится вторая «умная» установка. Ее смонтируют у дома №25 на Южной аллее на Крестовском острове. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Остановка будет оснащена точкой беспроводного доступа к интернету, а также зарядками для гаджетов. В павильоне будет не менее 9 USB-портов.

Тендер на поиски подрядчика для установки оборудования уже объявлен, эти работы оценены в 1 миллион рублей. Сама остановка должна начать работать уже в конце июля 2018 года.

Добавим, что первая «умная» остановка была открыта в ноябре 2016 года на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор».