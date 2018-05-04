жк днепропетровская 37

04 Май, 2018


Актуальное
Поплавок_160_600_правый
Главная
Новости

На Крестовском острове появится «умная» остановка за миллион рублей

Написал (а)
Дата:
в: Новости
Оставить комментарий

Тендер на поиск подрядчика для установки оборудования уже объявлен

Фото: pixabay.com

В Петербурге появится вторая «умная» установка. Ее смонтируют у дома №25 на Южной аллее на Крестовском острове. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Остановка будет оснащена точкой беспроводного доступа к интернету, а также зарядками для гаджетов. В павильоне будет не менее 9 USB-портов.

Тендер на поиски подрядчика для установки оборудования уже объявлен, эти работы оценены в 1 миллион рублей. Сама остановка должна начать работать уже в конце июля 2018 года.

Добавим, что первая «умная» остановка была открыта в ноябре 2016 года на Невском проспекте у станции метро «Гостиный двор».

Теги:

Похожие сообщения

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X