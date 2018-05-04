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04 Май, 2018


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Развязку КАД с Московским шоссе закроют на 8 часов

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в: Новости
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения вступят в силу в 22:00 6 мая

На кольцевой автодороге Северной столицы в ночь с 6 на 7 мая закроют съезд на развязке с Московским шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд заблокируют из-за восстановления технических средств организации дорожного движения с 22:00 6 мая до 6 утра 7 мая. Закрыт будет 76-й километр внешнего кольца.

На указанном участке поставят временные дорожные знаки, сигнальные фонари дежурного освещения и водоналивные барьеры.

Водителя приносят извинения за временные неудобства и предлагают учитывать ограничения при планировании маршрута.

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