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05 Май, 2018


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Станцию «Новокрестовская» отмоют перед запуском

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в: Новости
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Строительный мусор вокруг вестибюля подземки практически убран

Фото: «Метрострой»

Представители «Метростроя» приступили к уборке и пусконаладке оборудования на новой станции Невско-Василеостровской линии «Новокрестовская». Об этом пишет «Петербургский дневник».

Под землей станция уже выглядит готовой к открытию, а строительный мусор вокруг вестибюля практически убрали.

23 апреля «Новокрестовскую» испытали пробным поездом. Состав стартовал на «Приморской» и добрался до «Беговой» через «Новокрестовскую». Испытания тогда прошли без ЧП.

Строительство пути между «Приморской» и «Беговой» стало одним из самых сложных в истории метростроения города. Строители работали в сжатые сроки в непростых условия. На пути прокладки встречались подземные воды и огромные валуны. На такие участие чаще всего уходит до 4,5 лет, но в этот рас специалисты справились за 2,5 года.

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