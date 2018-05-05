Смольный разрешил появиться высоткам в двух районах Петербурга

Увеличение предельной высоты зданий «Главстрой-СПб» и «Парк Бабушкина» согласовано

Комиссия по землепользованию и застройке Северной столицы согласовала заявки двух компаний на отклонения от предельной высоты планируемых к строительству зданий – ООО «Парк Бабушкина» и ООО «Главстрой-СПб».

В ведомстве решили, что для ООО «Парк Бабушкина» максимальная высота зданий на земельном участке площадью 67,3 тыс. квадратных метров по улице Бабушкина составит 60 и 75 метров. Помимо жилья там будут возводить детский сад на 250 мест, подземный гараж на 1295 мест и наземную парковку для машин и велосипедов.

Для ООО «Главстрой-СПб» максимальная высота зданий была увеличена до 75 метров в ЖК «Юнтолово» на участках по 3-1 Конной Лахте. Власти совместно с застройщиком также утвердили дорожную карту возведения и передачи городу социальных объектов на этой территории.

В средине апреля на заседании Комиссии по землепользованию и застройке вопрос о возможном строительстве 75-метровых высоток на территории ЖК «Юнтолово» уже рассматривался. Тогда на участке можно было возводить жилье высотой не более 40 метров.

«Добро» девелоперу на отклонение от предельно допустимых параметров чиновники были готовы дать в обмен на обновленную дорожную карту по строительству социальных объектов.

«Главстрой-СПб» уже ввел в эксплуатацию школу на 825 мест (открытие в 2018 году) и ДОУ на 140 мест (работает с 2017 года), также было получено разрешение на строительство детского сада на 100 мест.