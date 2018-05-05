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05 Май, 2018


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Полтавченко утвердил макет памятного знака в честь освобождения Ленинграда от блокады

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в: Новости
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Знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко посетил ассоциацию блокадников в преддверии 73-летия победы в Великой Отечественной войне и встретился с президентом организации Валентиной Леоненко. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

Градоначальник поблагодарил Леоненко за инициативу и стремление сохранить память о жителях и защитниках осажденного Ленинграда, а также за помощь ветеранам ВОВ.

На заседании был утвержден макет памятного знака в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Знак будут вручать ветеранам, имеющим медаль «За оборону Ленинграда» и знак «Жителю блокадного Ленинграда» в 75-летие победы.

Полтавченко также выразил благодарность ассоциации блокадников за вклад в работу организации потомков жителей Города-героя.

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