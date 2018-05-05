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05 Май, 2018


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Смольный назвал новую дату открытия «Беговой» и «Новокрестовской»

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в: Новости
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Проезд клиентских групп до новых станций подземки, намеченный на 29 апреля, пока не состоялся

Фото: metrostroy-spb

Все тесты новых станций нового метро «Беговой» и «Новокрестовской» намечены на 13 мая. В этот день футбольный клуб «Зенит» сыграет против «СКА-Хабаровск». Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на источник в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Ранее городские власти планировали провести проезд клиентских групп до станции «Новокрестовская» 29 апреля, но мероприятие не состоялось.

Вице-губернатор Владимир Кириллов подчеркнул, что все объекты, в том числе и станции метрополитена, должны быть сданы до матча «Зенита», то есть 12 мая. Именно в этот день всю транспортную инфраструктуру к ЧМ-2018 будут проверять представители FIFA, но официального подтверждения инспекции пока нет.

«Обращаю внимание всех ответственных руководителей на недопустимость срыва установленных сроков ввода объектов в эксплуатацию. В случае нарушения принятых обязательств к виновным лицам будут применены самые строгие меры», — высказался Кириллов.

Представители «Метростроя» рассказали «ДП», что строительство «Новокрестовской» уже завершено, а сейчас полным ходом идут пусконаладочные работы. Их проводят совместно с ГУП «Метрополитеном».

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