Минстрой официально утвердил среднюю стоимость «квадрата» на II квартал 2018 года

В Петербурге этот показатель вырос на 4 тысячи рублей

Минстрой РФ утвердил приказ о средней стоимости «квадрата» жилья в РФ на II квартал 2018 года. Напомним, этот показатель используется для расчета субсидий и выплат по государственным жилищным программам, а также применяется при закупке жилья у застройщиков для льготных категорий граждан.

Согласно документу в Москве средняя стоимость жилья осталась на уровне I квартала 2018 года — 91 тысяча 670 рублей. А в Петербурге этот показатель резко подскочил с 63 тысяч 416 до 67 тысяч 221 руб. В Ленобласти он также подрос с 43 тысяч 099 до 45 тысяч 685 руб.