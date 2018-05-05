Петербуржцев на выездах из города встретили пробки

Самая большая пробка зафиксирована на Московском шоссе

Днем в субботу, 5 мая, на выездах из Санкт-Петербурга и на дорогах Ленинградской области возникли пробки. По данным одноименного сервиса «Яндекс», самый большой затор зафиксирован на Московском шоссе.

Там от Колпинского шоссе до Павловской улицы пробка растянулась на 6,7 километра.

В районе пригорода Северной столицы также серьезные автомобильные заторы. Автомобилисты из-за дорожных работ там двигаются не быстрее 5 километров в час.

Пробку заметили и на Зеленогорском шоссе между Репино и Солнечным. Автомобильный поток перемещается не быстрее 15 километров в час.

Трудности у водителей возникли на Киевском шоссе в районе Гатчинской объездной дороги. Тут скорость потока не превышает 2 километров в час.