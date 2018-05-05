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05 Май, 2018


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Определился подрядчик на строительство системы водоснабжения в Лисьем Носу

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в: Новости
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Конкурс на строительство систем коммуникаций выиграл «Мегамейд»

Фото: pixabay.com

Компания «Мегамейд» выиграла конкурс на строительство систем водоснабжения и канализации в поселке Лисий Нос. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Мегамейд» смог снизить стартовую цену проекта на миллион рублей и стал главным фаворитом на конкурс, объявленный «НВК Северо-Запад». До 2020 года подрядчик должен построить в поселке системы водоснабжения и канализации.

Следует добавить, что это уже третья попытка властей найти подрядчика в Лисий Нос. Первый конкурс был объявлен в конце лета 2017 года, второй – в сентября 2017 года, но компании «Гроссманн Рус» и «Строительный альянс» подрядчиками не стали.

«Мегамейд» — один из самых крупных подрядчиков города на Неве. Сейчас компания работает в здании Военной академии связи и на спортивных объектах Аграрного университета.

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